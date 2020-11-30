Найденный в пустыне Юты монолит исчез

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Металлический монолит - трехгранный полированный столб высотой около трех метров - обнаруженный пару недель назад в удаленной, пустынной местности на юго-востоке штата Юта, исчез. Об этом со ссылкой на заявление местного Бюро по управлению землями (BLM) сообщила в понедельник телекомпания CNN .

Этот объект случайно был замечен сотрудниками Управления общественной безопасности Юты, совершавшими на вертолете облет территории с целью подсчета численности снежных баранов на юго-востоке штата в помощь Управлению по учету ресурсов дикой природы. Блестящий металлический столб, установленный неизвестно кем, для чего и когда в пустынном месте, настолько поразил сотрудников Управления, что они даже в шутку предположили его внеземное происхождение. Брус, по их словам, был похож на один из объектов из фильма "2001 год: Космическая одиссея".

"Мы даже начали шутить, что если кто-то из нас внезапно исчезнет при приближении к этому объекту, чтобы остальные быстро уносили ноги", - рассказал журналистам пилот вертолета Брет Хатчингс.

Власти сознательно не стали сообщать его координаты, чтобы не вызывать ажиотаж и спокойно принять решение по объекту, так как он был установлен незаконно. Но после того, как монолит все же был найден "искателями приключений" и к нему потянулись желающие увидеть объект, он исчез, уведомило Бюро по управлению землями Юты.