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Пандемия COVID-19
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Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

В Минобрнауки отметили, российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, сообщается в понедельник в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

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"Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой. "Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи. Минобрнауки России находится в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - говорится в сообщении.

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РоссияПандемия COVID-19
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