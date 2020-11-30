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В Норильске за месяц выпала почти двойная норма осадков

Из-за снега и сильного ветра школьникам разрешили не посещать занятия
© Денис Кожевников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Учащимся школ Норильска, где действует штормовое предупреждение, разрешили не посещать занятия. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте администрации города. По данным синоптиков, за месяц в городе выпала почти двойная норма осадков.

В Норильске с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Для легкового транспорта введен запрет на движение по трассе Норильск - Кайеркан - Алыкель. Снег, метель, видимость менее тысячи метров прогнозируются и на вторник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены", - говорится в сообщении.

Жителям района Талнах рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта в связи с проведением работ по расчистке улично-дорожной сети. В мэрии пояснили ТАСС, что снег в городе идет уже около недели.

Сейчас на уборке снега на улично-дорожной сети работают около 50 единиц техники. "Работы по борьбе со снегом ведутся в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни. Они не прекращались с 1 октября", - сообщил собеседник агентства.

В то же время жители Норильска активно размещают фотографии и видео заснеженных улиц Талнаха в социальных сетях: рассказывают об огромных сугробах, засыпанных снегом машинах, дворах, крылец подъездов. 

В новость были внесены изменения (13:48 мск) - добавлен пятый абзац.

 

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