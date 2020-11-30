Эксперт заверил, что вакцина "Спутник V" не служит для чипирования населения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" не содержит в себе компонентов, служащих для чипирования населения, технологии для внедрения чипов через вакцину сейчас не существует. Об этом в понедельник сообщил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

"Конечно, никакого чипирования, ничего подобного даже близко здесь нет. Это в принципе невозможно, в рамках создания вакцины ничего подобного не существует на данный момент. Вакцина не более, чем вакцина, которая создана на понятной платформе, состоит из понятных конструктивных элементов, по которым никак нельзя вас чипировать или другие заговорщические действия совершить. Можно только дать уверенность в безопасности от ковида", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

Тарасов также развеял другой миф, связанный с вакциной от коронавируса. Он заверил, что "Спутник V" не содержит генно-модифицированных элементов, тех, которые принято называть ГМО. "Здесь содержатся компоненты, которые воспроизводят антигены, присутствующие в ковиде", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что изучение структуры вируса было необходимо, чтобы разобрать, понять, какие антигены вызывают реакцию иммунного ответа и воспроизвести их уже в вакцине. "Именно это позволяет вакцине работать, позволяет вызывать реакцию иммунного ответа. Никаких генно-модифицирующих элементов здесь нет. За это бояться не нужно", - отметил он.

Ранее заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев также сообщил, что и вакцина, разработанная его центром, не включает чипы.