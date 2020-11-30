Органы соцзащиты с 2021 года смогут узнавать о долгах граждан по ЖКХ из инфосистемы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Информация о задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги будет доступна с 1 января 2021 года органам социальной защиты для оформления субсидий на оплату коммунальных услуг в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Об этом сообщила в понедельник заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Олеся Лещенко.

"Приняты изменения в приказ о размещении информации в ГИС ЖКХ, реализовано это все будет через запросы от органов социальной защиты в адрес ресурсоснабжающих организаций. Этот функционал заработает с нового года. В ближайшее время Минстрой направит во все регионы разъяснительное письмо о том, как это будет работать", - сказала она.

По словам Лещенко, если раньше граждане для оформления субсидий на оплату ЖКХ сами подтверждали наличие у них задолженности (справки из управляющих компаний - прим. ТАСС), то с нового года органы социальной защиты будут получать из ГИС ЖКХ информацию о том, что у заявителей нет долгов.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.