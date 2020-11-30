Российские школьники назвали самые нелюбимые блюда в школьных столовых

ОДИНЦОВО /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Школьники назвали среди самых нелюбимых блюд в школьных столовых рыбные котлеты, жареную печень, гороховое пюре и "серый омлет". Об этом сообщила в понедельник Ирина Плещева - исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ).

"Мы провели опрос, как ребята относятся к тому, что они едят, как они едят. Самые нелюбимые блюда у школьников - рыбные котлеты, жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и "серый омлет", - сказала Плещева на презентации проекта РДШ "Шеф в школе: перезагрузка школьного питания".

В опросе участвовали более 3,5 тыс. школьников. "Размером порций недовольны 30% детей. Более 50% имеют претензии к качеству еды. 48,2% учеников отметили, что еда не всегда доходит до них в нужной температуре. 29,4% не удовлетворены графиком питания", - добавила Плещева. Около 32,7% отметили, что санитарное состояние столовых оставляет желать лучшего.

Исполнительный директор РДШ отметила, что школьники могут принять участие в проекте "Шеф в школе" в качестве "разборчивых дегустаторов", помогая мониторить ситуацию с питанием в своих школах. Для участия в проекте зарегистрировались уже 1,5 тыс. ребят.

После этого РДШ составит свой рейтинг школьных столовых. "У нас будет в хорошем смысле слова свой "не Мишлен". Что-нибудь придумаем, проведем среди ребят опрос", - сказала Плещева. Она отметила, что активнее всего в проекте регистрируются школьники из Башкортостана, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Амурской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского, Алтайского краев и Подмосковья.