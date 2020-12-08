Ready for 5G: как Ericsson помогает строить основу для сетей связи пятого поколения в РФ

Появление новых стандартов связи, более качественных и прогрессивных, всегда было обусловлено развитием новых сфер жизни человека. Если в случае с внедрением 4G и LTE была необходимость связать быстрой мобильной связью все уголки мира, то развитие 5G обязано повсеместной цифровизации, в том числе в промышленности, где необходим сверхбыстрый интернет. В этом году 5G-технологии перестали быть новинкой - сейчас в мире свыше 100 коммерческих сетей. По данным Ericsson, к концу 2020 года в мире будет 220 млн 5G-подключений, а к 2026 году - 3,5 млрд. Уже в этом году свыше 1 млрд человек, или 15% населения Земли, будут жить в зоне действия сетей связи пятого поколения, через шесть лет эта доля вырастет до 60%.

По словам президента Ericsson в России Себастиана Толстого, в ближайшие десятилетия ключевая роль в экономическом развитии всех стран будет принадлежать технологиям 5G. Пандемия COVID-19 вынудила всех пересмотреть подход ко всему, все обыденные занятия людей из офлайна мигрировали в онлайн. В условиях новой реальности сети связи стали критически важной инфраструктурой, а сети 5G, будучи улучшенной их версией, сыграют важнейшую роль в восстановлении экономики после пандемии.

Сегодня мобильные сети 5G запущены в коммерческую эксплуатацию операторами по всему миру, а спрос на услуги 5G виден уже сейчас. В первую очередь, технологии 5G востребованы для цифровизации промышленности. Собственная технологическая сеть беспроводной связи - необходимая часть инфраструктуры предприятия, только при наличии собственной сети компания может выйти на качественно новый уровень производства. Компаниям необходимо автоматизировать все процессы, требующие высокой точности, а также работу в тяжелых условиях. Собственная беспроводная сеть с высокой скоростью передачи данных нужна компаниям из различных отраслей: добычи нефти, газа и горной руды, а также автопроизводства, товарных и пассажирских перевозок, здравоохранения и ЖКХ.

5G в России Несмотря на безусловные выгоды от использования 5G как в промышленных масштабах, так и с точки зрения обычных пользователей, в России эта технология пока развивается очень ограниченно - в рамках пилотных зон операторов или на промпредприятиях. Связано это прежде всего с тем, что государство не выдает операторам нужные им и самые перспективные для развития технологии частоты, а также взяло курс на импортозамещение оборудования для 5G. Так, согласно обновленной в 2020 году версии нацпрограммы "Цифровая экономика", сроки массового внедрения 5G в России сдвинулись на два года - до 2024-го. Кроме того, предполагается, что сети 5G будут строиться преимущественно на российском оборудовании с уровнем локализации не менее 40%. Для целей развития 5G государство планирует выдать операторам несколько частотных спектров, среди которых, однако, нет самого, по общепринятому мнению, перспективного диапазона - 3,4-3,8 ГГц. Сейчас этот диапазон занят силовыми ведомствами. Но, как неоднократно отмечали операторы связи, без этого диапазона строительство в России 5G будет заметно дороже, чем на альтернативных частотах, и в целом находится под вопросом. Также для реализации всех задач технологии 5G необходима комбинация из трех областей частотных диапазонов: ниже 3 ГГц - для покрытия с умеренной емкостью, от 3 до 6 ГГц - для высокой емкости, свыше 26 ГГц - для сценариев с низкой задержкой, сверхвысокой емкостью и для промышленной автоматизации. Отсутствие любого из этих частотных компонентов ведет к существенному увеличению сроков и стоимости внедрения сетей пятого поколения, вплоть до практической невозможности решить эту задачу с экономической целесообразностью. Как Ericsson сотрудничает с операторами по 5G Ericsson как один из крупнейших вендоров 5G сотрудничает со всеми ведущими российскими операторами - МТС, Tele2, "Билайном" и "Мегафоном" - в части внедрения, поддержки и развития сетей связи. В Ericsson, объясняет Себастиан Толстой, видят большой интерес операторов к развитию услуг на базе сетей 5G для абонентов.

"Все ведущие российские операторы уже протестировали возможности технологий 5G в самых разных условиях и оценили потенциал услуг на их основе. В частности, на нашем оборудовании работает пилотная зона 5G-сети Tele2 в центре Москвы и сеть 5G-Центра Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы) на ВДНХ. При участии наших специалистов и на нашем оборудовании 5G-Центр будет заниматься созданием, тестированием и развитием городских услуг на базе технологий связи пятого поколения", - рассказал Толстой. Например, на базе 5G-Центра крупные технологические компании, стартапы, научные институты и отраслевые вузы будут создавать и тестировать решения для города. В качестве приоритетных отраслей, в которых планируется тестировать сервисы на базе технологий 5G, ДИТ Москвы определил транспорт, медицину, городскую безопасность и образование, добавил Толстой. Также компания Ericsson совместно с операторами развернула несколько выделенных сетей для крупнейших российских предприятий. МТС и Ericsson построят для золотодобывающей компании "Полиметалл" первую в России выделенную коммерческую 5G-ready сеть (сеть LTE, технически готовая к внедрению 5G - прим. ТАСС) на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия).