Путин отметил тенденции к росту рождаемости в Бурятии при общем спаде в России на 0,1%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил тенденции к росту рождаемости в Бурятии на фоне снижения на 0,1% в целом по стране.

"Я тоже хочу отметить позитивные тенденции в демографии. Правда, это 11-е место по стране, но, во всяком случае, это так было на июнь текущего года. Но в целом тенденция действительно хорошая", - сказал он в понедельник на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Президент констатировал, что "в России мы наблюдаем, к нашему великому сожалению, определенный спад на 0,1%". В Бурятии же рост, по словам Путина, происходит за счет высокого естественного прироста населения.

"Это, конечно, интегрированный показатель того, что в целом люди верят в то, что ситуация будет меняться, и будет меняться к лучшему. Надеюсь, и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды", - заключил глава государства.