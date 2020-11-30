Ивановская область закупила 30 тыс. экспресс-тестов на коронавирус для пациентов с ОРВИ

ИВАНОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Ивановская область за счет средств регионального бюджета закупила 30 тыс. экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, которые будут делать пациентам с симптомами ОРВИ. Это позволит организовать медпомощь на более высоком уровне, сообщил журналистам в понедельник глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

"Теперь при подозрении на коронавирус у пациентов с симптомами ОРВИ при вызове врача на дом будем тестировать непосредственно при первом контакте. При этом мазок больше не будет отправляться в лабораторию, регион закупил современные тесты, выделяющие антиген нового коронавируса. Результат тестирования будет готов от 15 до 30 минут. Эффективность тестов составляет 92%, мы закупили 30 тысяч таких тест-систем", - сообщил Фокин.

По его словам, такие экспресс-тесты начнут использовать уже с понедельника. Ожидается, что этого объема хватит в среднем на три месяца. "Подобное экспресс-тестирование в случае положительного результата даст возможность организовать все необходимые противоэпидемиологические мероприятия на более высоком уровне", - подчеркнул Фокин, уточнив, что обычные тесты, которые проверяют наличие ковида методом ПЦР продолжат делать в стационарах.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 15 664 случая новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 157 человек. Выздоровели 11 188 пациентов, умерли 247.