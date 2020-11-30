В Брянской области запретили массовые мероприятия до 15 января

ТАСС, 30 ноября. Правительство Брянской области с 15 декабря по 15 января из-за опасности распространения коронавируса ввело запрет на проведение предприятиями общепита массовых мероприятий, в том числе корпоративов. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе региона.

"В Брянской области вводится запрет на проведение массовых, в том числе корпоративных, мероприятий с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, эта ограничительная мера касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания.

На территории Брянской области, по данным штаба на 30 ноября, с начала пандемии выявлено 17 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 142 - за последние сутки, выздоровели 14 609 человек, 124 пациента умерли. Устойчивый рост выявляемых за сутки случаев заражения ковидом - более 100 - отмечался в Брянской области с 16 октября. Максимальный показатель - 169 - фиксировали 3 и 8 ноября, с 9 ноября, по информации оперштаба, регистрируется плавное снижение числа заразившихся.

Брянская область находится на третьем этапе снятия ограничений, которые начали вводить с 17 марта. Ранее была разрешена работа парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. м, с 23:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, баров, кафе и кинотеатров. В дневное время предприятиям общепита разрешили работать при условии загрузки посадочных мест не более чем на 50%. С 23 ноября по 6 декабря 2020 года граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.