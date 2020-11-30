Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента РАН Владимира Фортова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-президента Российской академии наук (РАН), академика Владимира Фортова, который умер в воскресенье на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Кончина Владимира Евгеньевича Фортова - огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным ученым, личностью поистине уникального масштаба, - отметил Путин. - Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание".

"Добрая память о Владимире Евгеньевиче Фортове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег", - добавил президент.

Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области. Окончил МФТИ. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - действительном членом РАН. В 2013-2017 годах был президентом РАН. Его основные работы посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества. Написал более 30 монографий и свыше 900 научных статей.