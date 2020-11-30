МВД Украины сообщило о запрете въезда в страну ведущей телеканала РБК

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские пограничники не впустили в страну и запретили въезд на три года гражданке Молдавии, которая является ведущей новостей российского телеканала РБК, в связи с посещением Крыма. Об этом в понедельник сообщило МВД Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Ведущая новостей российского телеканала РБК получила запрет на въезд на Украину на три года за посещение Крыма", - проинформировало министерство.

Уточняется, что ограничительная мера применена в отношении гражданки Молдавии, которая накануне "следовала автобусом на въезд на Украину и планировала транзитом проехать в Россию". По информации МВД, в момент прохождения паспортного контроля украинские пограничники обнаружили, что журналистка в 2018 году посетила Крым, въехав туда не через территорию Украины, что Киев считает нарушением своего законодательства. В связи с этим она не была пропущена через границу.

Несколько дней назад, 26 ноября, Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд в страну оператору телеканала Russia Today в связи с посещением Крыма. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. Как пояснили в спецслужбе, отказ выдавался на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.