Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот на 15% с начала 2018 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число детей-сирот в России за два года сократилось на 15%, до 42 тыс. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в государственном банке данных, сократилось на 15% - с 50 тыс. до 42 тыс.", - сказала она.

По оперативным данным, в регионах РФ за девять месяцев 2020 года выявлено 30,6 тыс. таких детей, это меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года, проинформировала Голикова.

Ранее вице-премьер отмечала, что почти 60% случаев, когда ребенок становится сиротой, связано с лишением и ограничением родительских прав, только 24% - со смертью родителей.