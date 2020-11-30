Матвиенко предложила переименовать Минтруд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ в качестве структуры, которая полностью отвечала бы за "комплексное администрирование вопросов семейной политики", переименовав его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики РФ.

"На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ, которое во главе с Антоном Олеговичем Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии", - сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном поддержке и развитию института семьи и профилактике социального сиротства.

"Предлагаю изменить и само название министерства, добавив Министерство труда, соцзащиты и семейной политики РФ. И всем будет понятно, кто в стране отвечает за выработку семейной политики, ее координацию, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. Давайте подумаем об этом, взвесим все за и против, от имени нашего Совета выйдем с соответствующим предложением", - добавила она.

Спикер Совфеда отметила, что пока полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. В частности, Минтруд России занимается вопросами социальной защиты, за Министерством просвещения РФ закреплены опека, попечительство и профилактика безнадзорности. "В работе с семьей также задействованы Минздрав, МВД и другие ведомства. Получается, что единой точки входа, единого центра управления семейной политикой на федеральном уровне у нас просто нет. Отсюда, как говорится в пословице, у семи нянек дитя без глаза", - сказала Матвиенко.

Сенатор также рассказала, что в регионах есть успешные примеры, когда создается министерство семьи, "на которое замыкается вся работа, число социальных сирот вскоре ощутимо сокращается". В числе таких регионов она назвала Башкортостан, Астраханскую и Томскую области. "Может быть, это тот случай, когда региональные практики надо брать на вооружение в масштабе всей страны", - сказала Матвиенко. Она убеждена, что никаких дополнительных структур при этом плодить не нужно, а достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия.