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Пандемия COVID-19
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В ЕК заявили, что Венгрия вправе одобрить применение "Спутника V"

При этом российская вакцина не сможет циркулировать в ЕС, уточнили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Венгрии имеют право одобрить применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но она не сможет циркулировать в других странах Евросоюза. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК).

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"Да, у стран-членов есть возможность авторизации вакцины в рамках специальной процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена, в данном случае Венгрии. Но вакцина может применяться только в Венгрии, она не может циркулировать вне Венгрии, в других странах ЕС", - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Венгрия в этом случае сама будет нести ответственность за безопасность и эффективность вакцины, а не Европейское медицинское агентство. "Мы, конечно, выступаем за то, чтобы все вакцины были одобрены Европейским медицинским агентством, чтобы была доказана безопасность и эффективность. По данной вакцине у нас нет никакой информации, но мы знаем, что производитель связался с Европейским медицинским агентством", - добавил он.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая выразила заинтересованность в получении российской вакцины "Спутник V". Эффективность российской вакцины, которую планируется поставлять в Венгрию, составляет более 92%.

Теги
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