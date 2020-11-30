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К 1 ноября горячим питанием обеспечили более 7,2 млн российских школьников

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что питанием обеспечили 39 340 школ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 7,2 млн российских школьников были обеспечены горячим питанием по состоянию на 1 ноября, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На 1 ноября питанием обеспечены 39 340 школ более чем на 7,2 млн школьников", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В Минпросвещения ТАСС уточнили, что всего - в соответствии с предложением президента РФ сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы - планировалось обеспечить им более 7,2 млн учащихся.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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