{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В аэропорту Сочи пообещали наказать грузчика, дразнившего собаку одного из пассажиров

Там также извинились перед владельцем животного

СОЧИ, 30 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Сочи провел служебную проверку из-за некорректного поведения сотрудника аэропорта, который дразнил собаку в грузовом отделении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Краснодар, распространенном в понедельник.

В пресс-службе аэропорта уточнили ТАСС, что в интернете появилось видео с камеры, установленной в клетке с животным, на котором видно, как один из сотрудников грузового отделения обращается к собаке, используя нецензурную брань. Кроме того, мужчина на видео дразнит животное, изображая лай.

"Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта проведут тренинг со специалистом-кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними.

В пресс-службе также напомнили, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами, кроме привокзальной площади и зала регистрации, запрещена в целях безопасности пассажиров.

Аэропорт Сочи находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Краснодара.

Теги
РоссияКраснодарский край
К 1 ноября горячим питанием обеспечили более 7,2 млн российских школьников
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что питанием обеспечили 39 340 школ
Читать полностью