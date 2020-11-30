Котяков заявил, что льготную ипотеку в 2020 году оформили 58 тыс. семей с двумя детьми

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возможностью оформить льготную ипотеку с начала 2020 года воспользовались 58 тыс. семей с двумя детьми. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Для семей с двумя детьми национальным проектом "Демография" предусмотрена льготная ипотека на весь срок кредитования. С начала года такой возможностью воспользовались 58 тыс. семей", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Котяков также сообщил, что почти 82 тыс. многодетных семей, в которых третий ребенок появился после 1 января 2018 года, воспользовались выплатой на погашение ипотеки на общую сумму более 36 млрд рублей.

"Для многодетных семей, где третий ребенок родился после 1 января 2018 года, предусмотрена выплата в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Она на данный момент предоставлена почти 82 тыс. семей на общую сумму свыше 36 млрд рублей", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Поддержка семей с детьми

Глава Минтруда добавил, что более 1,5 трлн рублей было направлено на поддержку семей с детьми в 2020 году на федеральном уровне, в том числе почти 600 млрд - в рамках дополнительных мер поддержки в условиях пандемии.

"В 2020 году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было направлено свыше 1,5 трлн рублей, из которых почти 600 млрд рублей - это дополнительные меры поддержки семей с детьми в условиях распространения пандемии", - сказал он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совете, сообщила, что во время пандемии мерами поддержки были охвачены 27,6 млн семей. Она добавила, что всего в России воспитывается более 30 млн детей.

Весной президент РФ Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.