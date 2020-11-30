В Калининградской области продлят ограничения из-за коронавируса до 31 декабря

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Ограничения, действующие в Калининградской области из-за распространения коронавирусной инфекции, продлят до конца года. Послабления могут сделать для кафе, которым могут разрешить работу до 23:00, а также в части возвращения школьников в Калининграде к очному режиму обучения, сообщил ТАСС в понедельник губернатор области Антон Алиханов.

"Постановление уже подготовлено, все ограничения будут продлены пока до конца года - до 31 декабря", - сказал губернатор.

Алиханов пояснил, что на этот период сохраняется рекомендованный режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями эндокринной системы и дыхательных путей. Работодатели по-прежнему обязаны обеспечить работу в удаленном режиме не менее 50% административного персонала, а также всех беременных. Торговым центрам предписано обслуживать посетителей с соблюдением социальной дистанции и обеспечением не менее 25 квадратных метров площади на посетителя. Запрещена работа фудкортов и детских комнат в торговых центрах. В дистанционном режиме продолжат работу все учреждения дополнительного образования за исключением учреждений физической культуры и спорта. Кинотеатры в торговых центрах лишены права работать в выходные дни.

Учащиеся 6 - 10 классов школ Калининграда, перешедшие на дистанционное обучение с 16 ноября, вновь вернутся в школьные классы с 1 декабря, сообщил губернатор. "Мы видим, что средняя заболеваемость в школах ниже, там ситуация улучшилась, поэтому мы возвращаем школы Калининграда к полноценной работе в очном формате с 1 декабря", - сказал он.

Также решение о смягчении ограничений могут принять в отношении кафе, которым до 1 декабря запрещено обслуживание посетителей с 21:00 до 06:00 за исключением доставки и продаж навынос. "Мы прорабатываем с Роспотребнадзором возможность возвращения ресторанов и кафе к режиму работы до 23:00", - уточнил губернатор.

Особых правил для туристов не будет

Решения относительно возможной отмены ограничений либо ужесточения мер по противодействию распространению инфекции в период январских каникул будут принимать в зависимости от ситуации, добавил Алиханов. "Эти вопросы мы будем рассматривать уже в середине месяца", - сказал он. При этом пока, по его словам, какие-либо серьезные ограничения, которые могут отразиться на возможностях посещения региона туристами, не планируются. "Мы какие-то сверхограничения, по сравнению с другими туристическими дестинациями, не планируем. Объективно говоря, туристы - это не те, кто сейчас формирует ситуацию с эпидемией, поэтому дополнительных решений каких-то по туристам мы принимать не планируем. Пока таких планов, во всяком случае, у нас нет", - пояснил он.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, на 30 ноября в области зарегистрировано 11 466 случаев заражения, в том числе 185 за день, что ниже суточного максимума - 192 заразившихся, который был зафиксирован 28 ноября. Вылечились 8 088 пациентов, умерли 120 человек, остаются под медицинским наблюдением 3 545 человек.