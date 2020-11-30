Матвиенко предлагает рассмотреть вопрос об уточнении полномочий органов опеки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала перегруженность полномочиями органов опеки и попечительства одной из основных причин их неэффективной работы и предложила рассмотреть вопрос об уточнении их полномочий.

"Наш анализ показывает, что основными причинами неэффективной работы органов опеки являются перегруженность полномочиями - более 60 только на федеральном уровне, слабая система профессиональной подготовки, низкий уровень оплаты труда, как следствие, кадровый голод", - сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном поддержке и развитию института семьи и профилактике социального сиротства.

Она отметила, что на одного специалиста порой приходится до пяти тысяч детей, в таких условиях о персональном внимании к каждому подопечному говорить не приходится". "Я предлагаю обсудить, какие шаги мы должны предпринять для совершенствования работы органов опеки и попечительства. Здесь речь может идти об уточнении полномочий, о разработке программ высшего образования для специалистов опеки, об определении стандартов их деятельности, отвечающих требованиям времени", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко предложила рассмотреть конкретные предложения и сделать так, чтобы "органы опеки воспринимали в семьях не как врагов, а как союзников, которые не создают проблемы, а решают их". Она подчеркнула, что сегодня за органами опеки "прочно закрепилась репутация бездушной, чуть ли не репрессивной структуры". "Часто звучат обвинения в некомпетентности, необоснованном отобрании детей. При этом одновременно их же критикуют за попустительство и медленную реакцию на проблемы", - добавила председатель верхней палаты.