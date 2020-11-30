{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко предлагает рассмотреть вопрос об уточнении полномочий органов опеки

Спикер Совфеда отметила, что основными причинами неэффективной работы органов опеки являются перегруженность полномочиями, слабая система профессиональной подготовки и низкий уровень оплаты труда

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала перегруженность полномочиями органов опеки и попечительства одной из основных причин их неэффективной работы и предложила рассмотреть вопрос об уточнении их полномочий.

"Наш анализ показывает, что основными причинами неэффективной работы органов опеки являются перегруженность полномочиями - более 60 только на федеральном уровне, слабая система профессиональной подготовки, низкий уровень оплаты труда, как следствие, кадровый голод", - сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном поддержке и развитию института семьи и профилактике социального сиротства.

Она отметила, что на одного специалиста порой приходится до пяти тысяч детей, в таких условиях о персональном внимании к каждому подопечному говорить не приходится". "Я предлагаю обсудить, какие шаги мы должны предпринять для совершенствования работы органов опеки и попечительства. Здесь речь может идти об уточнении полномочий, о разработке программ высшего образования для специалистов опеки, об определении стандартов их деятельности, отвечающих требованиям времени", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко предложила рассмотреть конкретные предложения и сделать так, чтобы "органы опеки воспринимали в семьях не как врагов, а как союзников, которые не создают проблемы, а решают их". Она подчеркнула, что сегодня за органами опеки "прочно закрепилась репутация бездушной, чуть ли не репрессивной структуры". "Часто звучат обвинения в некомпетентности, необоснованном отобрании детей. При этом одновременно их же критикуют за попустительство и медленную реакцию на проблемы", - добавила председатель верхней палаты.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Пандемия COVID-19
В США пообещали, что первые две вакцины от коронавируса станут доступны до 25 декабря
Американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer, напомнил министр здравоохранения Алекс Азар
Читать полностью