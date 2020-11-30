Минтруд намерен приложить усилия для реализации семейной политики при наличии полномочий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ приложит все усилия для реализации семейной политики в России, если получит соответствующие полномочия. Об этом заявил в понедельник глава ведомства Антон Котяков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложила рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ в качестве структуры, которая полностью отвечала бы за "комплексное администрирование вопросов семейной политики", переименовав его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

"Валентина Ивановна, если такое решение будет принято, я хочу сказать, что Министерство труда и социальной защиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи", - ответил Котяков.