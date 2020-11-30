Глава Калининградской области намерен участвовать в тестировании вакцины "Эпиваккорона"

"Я заявку как доброволец подал. Отберут меня или нет - зависит от ряда факторов, в том числе медицинского рода", - сказал Алиханов.

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен в качестве добровольца принять участие в тестировании вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", поступившей в регион. Об этом глава области сообщил ТАСС в понедельник.

Оценка эффективности вакцины "Эпиваккорона" в Калининградской области будет проводиться на базе Центра клинических исследований Балтийского федерального университета им. Имманиула Канта. По данным университета, в регион для тестирования поступила партия в 600 доз вакцины. Этого количества достаточно для проведения 300 курсов вакцинации. Один курс предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом в 21 день.

Алиханов рассказал, что участники тестирования вакцины отбираются с помощью анкетирования. Всего, по его словам, было собрано более 400 анкет от добровольцев. Всего в тестировании будут участвовать 300 добровольцев. 20% вакцины - плацебо, но после завершения исследований все участники получат полноценные прививки, уточнил глава региона.

Во второй половине декабря в области ждут поступления первой зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации жителей, сообщил губернатор. "Мы ориентируемся исключительно на ту информацию, которая поступает от наших федеральных коллег. Мы ждем во второй половине декабря, что у нас поступит первая партия. Вакцинация будет производиться на добровольной основе и в основном среди групп риска <...> - врачи и учителя", - сказал он.

Губернатор отметил, что область готова к приему полноценных партий вакцины от коронавируса как с точки зрения маршрутов ее поставки в регион, так и с точки зрения ее хранения. "Мы, конечно, к этому готовились, у нас есть уже разработанная схема маршрутизации и того, где вакцинация будет проводиться. Есть достаточное количество холодильников и оборудования для хранения этой вакцины", - отметил он.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, на 30 ноября в области зарегистрировано 11 466 случаев заражения коронавирусом, в том числе 185 - за прошедший день, что ниже суточного максимума - 192 заразившихся, который был зафиксирован 28 ноября. Вылечились 8 088 пациентов, умерли 120 человек, остаются под медицинским наблюдением 3 545 человек.