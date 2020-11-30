В Иванове нашли пропавшего с детской площадки девятилетнего мальчика

ТАСС, 30 ноября. Пропавший с детской площадки в Иванове девятилетний мальчик найден живым и передан родителям. Об этом ТАСС в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"Мальчик найден. Его обнаружил один из местных водителей на улице Парижской Коммуны, обратив внимание на одинокого мальчика. До этого мужчина уже видел полицейскую ориентировку, поэтому заострил внимание на ребенке, еще раз заглянул в интернет, сверился с фото и, развернувшись, догнал мальчика уже на Суздальской. О том, что нашел ребенка, сообщил в полицию", - сказал Радостин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, ребенка уже забрала мама, мальчик чувствует себя хорошо.

Ребенок пропал утром в понедельник в микрорайоне Авдотьино прямо с детской площадки, где он находился с бабушкой. В какой-то момент женщина отвлеклась на несколько минут и потеряла ребенка из виду. Полиция, МЧС и волонтеры начали поиски мальчика, ориентировки с его фотографией были распространены в местных группах в социальных сетях.