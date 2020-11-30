В Петербурге завершился навигационный период для регулярной разводки мостов на Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Сезон регулярной разводки мостов завершился в ночь на 30 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Гончаров на пресс-конференции, посвященной итогам навигации.

"Сегодня в ночь на 30 ноября завершилась разводка мостов на Неве и Малой Неве в текущем году. Еще будут осуществляться технически в этом году, но это уже связано с наладкой и проверкой всех механизмов мостов, о чем мы будем сообщать вам дополнительно", - сказал Гончаров.

Директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин в свою очередь добавил, что в декабре проведут около 40 технологических разводок по подготовке мостов к зимнему периоду. Также разводить мосты за пределами навигационного периода могут на основании единых заявок для ночной проводки судна по Неве.

По его словам, за навигационный период по Неве прошло 2 890 судов. Всего за 2020 год было произведено более 2 200 разводок мостов, 70 из которых - технические. Самыми часто разводимыми мостами стали Дворцовый и Благовещенский мосты, каждый из них разводили более 420 раз. Больше всего разводок мостов было произведено в июле, что связано в том числе с празднованием Дня Военно-Морского флота (26 июля).

Кочин также отметил, что к настоящему времени от ФБУ "Администрация "Волго-Балт" (по его заявкам мосты разводят) поступило две заявки на разводку мостов для прохождения судов. "Первая заявка - в ночь со второго на третье число, сейчас мы ее оформляем. И вторая - с пятнадцатого на шестнадцатое число. Это еще пара судов пройдут под всеми мостами по Неве", - сказал глава "Мостотреста".

Компания работает в соответствии с постановлением № 1480 об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в городе. Согласно документу, навигационный период на Малой Неве стартует 10 апреля и завершается 30 ноября. На рукавах Невы, где расположены Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский мосты, разводки проходят с 20 апреля по 15 ноября.

Визитная карточка города

Разводные мосты являются символом Петербурга. Всего в городе насчитываются более 400 мостов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов.