Минздрав ожидает снижения охвата тестированием на ВИЧ в России из-за пандемии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минздрав России ожидает снижение количества проводимых в стране тестирований на наличие ВИЧ-инфекции из-за пандемии коронавируса. При этом в РФ в текущем году были вовремя закуплены все необходимые лекарства для пациентов с ВИЧ, а также существуют специализированные центры для оказания помощи пациентам, сообщила в понедельник помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

При этом Габбасова отметила, что относительно ситуации с ВИЧ в период пандемии коронавируса у России по сравнению с рядом других стран было некоторое преимущество. В частности, благодаря переходу на централизованные закупки лекарственных препаратов все пациенты с ВИЧ получают бесплатные лекарства.

"В период коронавирусной инфекции рассматривают такие наиболее болевые точки: снижение количества тестирования, потому что действительно допуск в медицинские организации, он становится ограниченным, и, с другой стороны, охват лекарственной терапией, чтобы пациенты с ВИЧ получали вовремя необходимый объем терапии. Конечно, мы ожидаем, возможно, так же как и в других странах, снижения количества тестов", - сказала она на пресс-конференции, посвященной приоритетам совместной работы Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения по противодействию ВИЧ на 2021 год в условиях пандемии.

"Эти закупки были проведены своевременно в 2020 году в январе месяце, уже в феврале практически была осуществлена вся логистика, доставки в регионы этих препаратов. Кроме того, мы менее зависимы от импортных лекарственных препаратов, потому что мы поработали в предыдущие годы над локализацией производства тех препаратов, которые необходимы" - сказала она.

"Еще есть одно преимущество по сравнению, может быть, с другими странами: у нас инфраструктура подходящая - это центры ВИЧ/СПИДа, которые работают с пациентами и с ними сотрудничают и волонтеры, и некоммерческие организации, которые позволили так же не оставить без внимания лиц с ВИЧ-инфекцией", - добавила Габбасова.

Кроме того, уже подготовлен новый проект стратегии противодействию распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. "Эта стратегия является абсолютно преемственной действующей стратегии, в то же время мы уже внесли туда новые положения и новые индикаторы", - заключила представитель Минздрава РФ.

Данные статистики

Согласно данным статистического сборника Минздрава РФ за 2019 год, число пациентов в стране с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" в 2019 году снизилось на 6,8% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году с этим диагнозом впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995. При этом первичная заболеваемость ВИЧ в 2019 году составила 54,6 случая на 100 тыс. населения, в 2018 году - 58,6 случая на 100 тыс. населения. По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян.