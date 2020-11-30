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Умер Диего Марадона

Адвокат Марадоны заступился за врача экс-футболиста, обвиняемого по делу о его смерти

Матиас Морла считает, что Леопольдо Луке хорошо заботился о Диего Марадоне и не несет ответственность за его смерть

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Врач бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны Леопольдо Луке хорошо заботился о бывшем спортсмене и не несет ответственность за его смерть. Такое мнение выразил в понедельник адвокат Марадоны Матиас Морла, которые ранее заявил, что будет добиваться выяснения обстоятельств смерти своего клиента.

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"Я понимаю и согласен с работой, которую делает прокуратура, но только я, доктор Луке, знаю, сколько ты сделал для здоровья Диего, как ты о нем заботился, как ты всегда был рядом и как он тебя любил", - написал он в Twitter.

Морла добавил, что "не оставит [Луке] одного". "Правда всегда восторжествует", - написал адвокат.

Ранее Морла заявил, что намерен добиваться выяснения обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений в неоказании ему медицинской помощи вовремя и должным образом. Прокуратура начала расследование и выдвинула в отношении Луке обвинения в непредумышленном убийстве на основании показаний дочерей Марадоны. В доме и офисе врача был проведен обыск. Луке отрицает ответственность за смерть Марадоны.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

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АргентинаУмер Диего Марадона
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