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Пандемия COVID-19

В Севастополе до 15 января продлили режим повышенной готовности

С 20 декабря в городе запрещаются все новогодние мероприятия

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя до 15 января продлили режим повышенной готовности, введенный из-за ситуации с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте городского правительства указа губернатора.

В документе говорится, что введенный в марте этого года и действовавший до 1 декабря режим повышенной готовности продляется до 15 января 2021 года. Также с 20 декабря запрещаются все праздничные новогодние мероприятия, за исключением утренников внутри отдельных групп или классов, а также банкеты и другие торжественные мероприятия в заведениях кафе и гостиничных комплексах.

В городе ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий, регистрация брака в ЗАГС разрешена, только если на церемонии присутствуют до 15 человек, запрещено проведение экскурсий, чтобы ограничить въезд в город, не работают театры и кинотеатры. Также власти ввели обязательную самоизоляцию для граждан 65 лет и старше и обязательный масочный режим в транспорте и местах скопления людей. Организациям общественного питания запрещено работать с 22:00 до 06:00.

По данным правительства Севастополя, за сутки зарегистрировано 65 новых заразившихся, выписаны 17 человек, умер один пациент. Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 4 346 человек, из них выздоровели 3 789, 120 умерли.

Теги
РоссияСевастопольПандемия COVID-19
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