В Омане заявили о готовности к сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оман готов к сотрудничеству с РФ в случае широкого распространения российской вакцины и внимательно следит за информацией по этому поводу. Об этом заявил в понедельник посол Омана в РФ Юсеф бен Исса бен Али аль-Заджали на онлайн-конференции.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Что касается российской вакцины, мы внимательно следим за информацией по этому поводу и предоставляем ее нашим соответствующим органам. Если данная вакцина будет принята к широкому использованию, безусловно, мы будем координировать свои усилия по линии наших специальных учреждений с российскими соответствующими ведомствами. Мы, безусловно, приветствуем сотрудничество в этом направлении", - сказал дипломат.

По его словам, Оман будет подавать заявки на закупку вакцин, как только они поступят в продажу.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле.