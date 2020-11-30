В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии из-за неконтролируемого приема антибиотиков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Неосторожный прием антибиотиков и противовирусных препаратов населением на фоне пандемии коронавируса может в результате привести к другой, гораздо худшей пандемии. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на пресс-конференции в МИЦ "Известия" в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

"Очень важный вопрос - антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, - их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, - тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам", - сказала она.

По словам Вуйнович, в таком случае людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики будут неэффективны. "Даже несмотря на то, что мы почти победили сейчас. Поэтому сейчас нам очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества", - заключила она.