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Пандемия COVID-19

В США пообещали, что первые две вакцины от коронавируса станут доступны до 25 декабря

Американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer, напомнил министр здравоохранения Алекс Азар

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Первые две американские вакцины от коронавируса станут доступны в США до 25 декабря. Уверенность в этом выразил в понедельник в эфире телекомпании CBS министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

"Неделю назад Pfizer подала [в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США] заявку на получение в экстренном порядке разрешения [на применение разработанной компанией вакцины]. Moderna намерена подать [аналогичную заявку] сегодня", - сказал Азар.

Министр напомнил, что американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer. "Мы можем получить одобрение в течение нескольких дней после этого. <...> Moderna отстает примерно на неделю. Генерал [Гас] Перна (один из руководителей программы администрации "Операция невероятная скорость", глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США - прим. ТАСС) <...> говорил, что вакцину начнут доставлять в течение 24 часов после получения одобрения. <...> Так что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества", - добавил Азар.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

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СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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