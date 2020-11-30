В США пообещали, что первые две вакцины от коронавируса станут доступны до 25 декабря

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Первые две американские вакцины от коронавируса станут доступны в США до 25 декабря. Уверенность в этом выразил в понедельник в эфире телекомпании CBS министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

"Неделю назад Pfizer подала [в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США] заявку на получение в экстренном порядке разрешения [на применение разработанной компанией вакцины]. Moderna намерена подать [аналогичную заявку] сегодня", - сказал Азар.

Министр напомнил, что американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer. "Мы можем получить одобрение в течение нескольких дней после этого. <...> Moderna отстает примерно на неделю. Генерал [Гас] Перна (один из руководителей программы администрации "Операция невероятная скорость", глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США - прим. ТАСС) <...> говорил, что вакцину начнут доставлять в течение 24 часов после получения одобрения. <...> Так что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества", - добавил Азар.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.