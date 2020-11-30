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Пандемия COVID-19

ЕГЭ, фуд-корты, дистанционка в вузах Москвы и Питера. Главное о коронавирусе за 30 ноября

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 295 654 случая заражения, из них новых — 26 338. За сутки умерли 368 человек, за весь период — 39 895.
  • Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение.
  • Рособрнадзор не намерен сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ.
  • Почти 30% смертей из-за коронавируса в России пришлись на ноябрь.
  • Новосибирские медики заявили, что ВИЧ-инфицированные легче переносят COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 605 724 случая заражения, из них новых — 6511. Госпитализированы 1329 пациентов.
  • Закрывать фуд-корты в торговых центрах не планируется, но их дополнительно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер.

Мир

  • Всего зафиксировано более 62,7 млн случаев заражения, умерли 1 459 317 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Венгрии имеют право одобрить применение российской вакцины "Спутник V", но она не сможет циркулировать в других странах Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии.
  • Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины составляет 94,1%.
  • Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января.
  • 101-летняя итальянка трижды заразилась и трижды выздоровела после COVID-19.
  • Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал "пандемию" словом 2020 года.
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