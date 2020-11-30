ЕГЭ, фуд-корты, дистанционка в вузах Москвы и Питера. Главное о коронавирусе за 30 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 295 654 случая заражения, из них новых — 26 338. За сутки умерли 368 человек, за весь период — 39 895.
- Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение.
- Рособрнадзор не намерен сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ.
- Почти 30% смертей из-за коронавируса в России пришлись на ноябрь.
- Новосибирские медики заявили, что ВИЧ-инфицированные легче переносят COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 605 724 случая заражения, из них новых — 6511. Госпитализированы 1329 пациентов.
- Закрывать фуд-корты в торговых центрах не планируется, но их дополнительно проверят на соблюдение антикоронавирусных мер.
Мир
- Всего зафиксировано более 62,7 млн случаев заражения, умерли 1 459 317 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Венгрии имеют право одобрить применение российской вакцины "Спутник V", но она не сможет циркулировать в других странах Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии.
- Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины составляет 94,1%.
- Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января.
- 101-летняя итальянка трижды заразилась и трижды выздоровела после COVID-19.
- Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал "пандемию" словом 2020 года.