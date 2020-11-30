В Ингушетии продлили ограничения до 15 января

МАГАС, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии продлил введенные ранее ограничения в связи с пандемией коронавируса с 1 декабря до 15 января. Согласно указу, до середины января будут запрещены массовые мероприятия, закрыты культурно-досуговые учреждения для детей, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

22 октября указом главы региона на территории Ингушетии ввели режим повышенной готовности, которым до 1 декабря запрещено проведение публичных и массовых мероприятий, работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений, ограничена работа организаций общепита после 21:00 мск и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. А 10 ноября был объявлен режим самоизоляции для людей, страдающих хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет.

"Согласно изменениям, внесенным сегодня в указ главы Ингушетии, запрет на проведение публичных и массовых, а также развлекательных, культурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий продлен до 15 января включительно. Так же, как и запрет на работу учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на этот же период ограничена работа кафе и ресторанов после 21:00, проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м, при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.

"Продлевается режим самоизоляции для людей старшего поколения (65+) и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателям по-прежнему рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для 30% сотрудников", - уточнили в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 78 новых случаев заражения, всего инфицировано 9 471 человек, из них 144 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находится 44 человека, из них 15 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в Ингушетии умерли 112 человек, выздоровели 8 042.