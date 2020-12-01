Джен Псаки в Белом доме: отношения России и США испортятся еще больше?

После выдвижения в госсекретари Энтони Блинкена, назвавшего своего деда беженцем из России, — возвращение в большую политику Джен Псаки, чьи отношения с Кремлем ничуть не лучше. По сведениям с официального сайта Джо Байдена, именно ей могут предложить пост пресс-секретаря президента США, от точности формулировок которого зависит тон международных отношений. В 2013–2015 годах Псаки, работавшая тогда в Госдепе, успела стать героиней мемов Рунета. Ей ставили в вину незнание географии Украины и России, явную предвзятость и неумение признавать свои ошибки. Американка отвечала российским интернет-пользователям на своем языке: упреками в сексизме.
Неготовность Псаки изменить привычному стилю общения могла бы стоить ей должности, если бы отношения между Кремлем и Белым домом сохраняли видимость миролюбия. Но в ситуации конфликта неумение ладить с Москвой парадоксальным образом становится залогом продвижения на одну из самых высоких позиций в американской политической иерархии.
Псаки ищет Россию на карте
В годы второго срока Барака Обамы 42-летняя Дженнифер Псаки — американка смешанного греко-польско-ирландского происхождения, политический консультант и убежденная демократка — превратилась в символ взаимного непонимания между Россией и США. Его зримое выражение — брифинги в Государственном департаменте, на которых задача Псаки (она занимала должность официального представителя ведомства) заключалась в том, чтобы объяснять внешнюю политику США миру. Российским зрителям запомнились реплики дипломата, свидетельствовавшие о готовности войти в положение украинского министра Андрея Дещицы, грубо оскорбившего Владимира Путина, и премьера Яценюка, назвавшего ополченцев Донбасса "недочеловеками". Но американские зрители запомнили много меньше: фактические ошибки чиновницы, непонимание ею контекста и сути обсуждавшихся событий редко попадали в сводки зарубежных информационных агентств.
После возвращения Крыма в состав России в 2014 году Псаки — активный комментатор кризиса на Украине, способный создавать мемы без желания это делать. За их забавной двусмысленностью крылось непонимание тонкостей российско-украинских реалий. Комментируя выборы на территории ДНР и ЛНР, Псаки обвинила их организаторов в фальсификациях методом "карусели", однако оказалась не в состоянии объяснить, что подразумевала. "Знаете, я вообще-то просто читала и сама не очень знакома с этим термином. Но я уточню у экспертов, что означает это слово", — признавалась Псаки. Наводящие вопросы о России ставили ее в тупик.
Неловкость продолжалась. Учения российской армии на полигоне Ашулук в Астраханской области превратились с подачи Псаки в полноценный повод для выяснения отношений. Чиновница назвала их проходившими близ территории Украины и предостерегла против эксцессов. В действительности Ашулук отстоит от российской границы на сотни километров. Ошибка Псаки проложила дорогу ответной шутке. Депутат Госдумы Николай Валуев отправил американке посылку с картой нашей страны.
Немногие удивились, когда Псаки раскритиковала выход российской ленты, посвященной Крыму. Представительница Госдепартамента не посмотрела ее, но сочла нужным прокомментировать: назвала фильм вводящим в заблуждение, а потом сама же призналась, что в точности не представляет, о чем в нем речь.
В лучах славы
После серии сомнительных с дипломатической точки зрения выступлений Псаки ее образ окончательно перекочевал в массовую культуру. Тон задавали интернет-пользователи, сделавшие из чиновницы фольклорного персонажа. Не всегда Псаки стремились "оболгать". В знаменитом меме про поставки газа (Псаки заявила, что его добывают в Западной Европе и поставляют на Украину) по крайней мере половина правды. С другой стороны, пользователи Сети прошли мимо того, что чиновница все-таки отследила свою ошибку и поправилась.
Другие высказывания Псаки были ей прямо приписаны. Среди них знаменитое про "берега Белоруссии", к которым якобы готов прибыть Шестой флот США. И про бегство из Донбасса, охваченного войной, туристов, которых происходившее будто бы застало врасплох.
К тиражированию экстравагантного образа Псаки приложили руку люди, непосредственно имевшие с ней дело: журналисты — участники ее пресс-конференций, и, разумеется, не только россияне. Некоторых веселил, а других раздражал стиль общения чиновницы, который можно было истолковать как косвенное признание в некомпетентности. На многие вопросы Псаки действительно отказывалась отвечать, сразу предлагая, чтобы ей задавали следующие. Иногда ответы представительницы Госдепартамента лишь напускали тумана на происходившее. В 2014 году один из репортеров Assоciated Press Мэтт Ли выразил недовольство анализом положения в Египте, услышанным из уст Псаки: "Говорить то, что вы, — значит ничего не сказать", — возмутился он. И был прав. По завершении пресс-конференции Псаки забыла выключить микрофон. Оказалось, что она делится с помощниками нахлынувшими эмоциями. "Вся моя линия, посвященная Египту, была полностью нелепой", — сокрушалась чиновница.
На фоне скандалов, окружавших фигуру Псаки, в 2015 году стали распространяться слухи о ее отставке. Однако репутация раздражительницы российских интернет-пользователей не позволила пойти ко дну. Чуть позже демократка покинула свой публичный пост в Госдепартаменте, чтобы занять менее заметную должность помощницы президента США по коммуникациям.
Оттуда чиновница ушла в декрет, совпавший по времени с избранием в президенты США Дональда Трампа. Новое карьерное восхождение Псаки началось с работы политическим комментатором на CNN в 2017-м. Позже последовало трудоустройство в команде Байдена. В 2020-м стало ясно, что возвращение в большую политику почти гарантировано. Сначала Псаки получила временный пост советницы по совершению политического транзита. Затем — новое назначение, на котором от нее может зависеть сама стабильность власти в Америке.
78-летний Джозеф Байден объявил себя победителем на состоявшихся 3 ноября президентских выборах и имеет все шансы возглавить США. Если это случится, политик станет самым возрастным лидером в истории Америки. Само по себе это создает риски. Любое ухудшение здоровья Байдена способно автоматически выдвинуть в первый ряд принимающих решения его окружение, качественно важная роль в котором теперь доверена Псаки. Отныне за ее речью будет с полным вниманием следить уже не только Россия, но и Америка.
В 2020-м Байден назвал Китай "главным конкурентом" США, а Россию — основным оппонентом. Назначения Псаки и Блинкена вписываются в эту логику и подтверждают расставленные приоритеты. Администрация Трампа осталась в истории своей расстроенной коммуникацией с Китаем, включавшей нападки и угрозы. Ждать продолжения этой линии от Псаки и Блинкена нет оснований. Зато командой Байдена оказался востребован опыт неудачного общения с Россией. Для информационной войны с Китаем Трамп заранее подыскал специалиста, автора книги "Смерть от Китая" Питера Наварро, которого назначил главой Национального торгового совета. Возможно, и Байден ищет тех, у кого подпорченные отношения с Россией — долговременная часть профессиональной репутации. И находит таковых.
Игорь Гашков