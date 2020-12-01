Джен Псаки в Белом доме: отношения России и США испортятся еще больше?

После выдвижения в госсекретари Энтони Блинкена, назвавшего своего деда беженцем из России, — возвращение в большую политику Джен Псаки, чьи отношения с Кремлем ничуть не лучше. По сведениям с официального сайта Джо Байдена, именно ей могут предложить пост пресс-секретаря президента США, от точности формулировок которого зависит тон международных отношений. В 2013–2015 годах Псаки, работавшая тогда в Госдепе, успела стать героиней мемов Рунета. Ей ставили в вину незнание географии Украины и России, явную предвзятость и неумение признавать свои ошибки. Американка отвечала российским интернет-пользователям на своем языке: упреками в сексизме. Неготовность Псаки изменить привычному стилю общения могла бы стоить ей должности, если бы отношения между Кремлем и Белым домом сохраняли видимость миролюбия. Но в ситуации конфликта неумение ладить с Москвой парадоксальным образом становится залогом продвижения на одну из самых высоких позиций в американской политической иерархии. Псаки ищет Россию на карте

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В годы второго срока Барака Обамы 42-летняя Дженнифер Псаки — американка смешанного греко-польско-ирландского происхождения, политический консультант и убежденная демократка — превратилась в символ взаимного непонимания между Россией и США. Его зримое выражение — брифинги в Государственном департаменте, на которых задача Псаки (она занимала должность официального представителя ведомства) заключалась в том, чтобы объяснять внешнюю политику США миру. Российским зрителям запомнились реплики дипломата, свидетельствовавшие о готовности войти в положение украинского министра Андрея Дещицы, грубо оскорбившего Владимира Путина, и премьера Яценюка, назвавшего ополченцев Донбасса "недочеловеками". Но американские зрители запомнили много меньше: фактические ошибки чиновницы, непонимание ею контекста и сути обсуждавшихся событий редко попадали в сводки зарубежных информационных агентств.

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После возвращения Крыма в состав России в 2014 году Псаки — активный комментатор кризиса на Украине, способный создавать мемы без желания это делать. За их забавной двусмысленностью крылось непонимание тонкостей российско-украинских реалий. Комментируя выборы на территории ДНР и ЛНР, Псаки обвинила их организаторов в фальсификациях методом "карусели", однако оказалась не в состоянии объяснить, что подразумевала. "Знаете, я вообще-то просто читала и сама не очень знакома с этим термином. Но я уточню у экспертов, что означает это слово", — признавалась Псаки. Наводящие вопросы о России ставили ее в тупик. Неловкость продолжалась. Учения российской армии на полигоне Ашулук в Астраханской области превратились с подачи Псаки в полноценный повод для выяснения отношений. Чиновница назвала их проходившими близ территории Украины и предостерегла против эксцессов. В действительности Ашулук отстоит от российской границы на сотни километров. Ошибка Псаки проложила дорогу ответной шутке. Депутат Госдумы Николай Валуев отправил американке посылку с картой нашей страны. Немногие удивились, когда Псаки раскритиковала выход российской ленты, посвященной Крыму. Представительница Госдепартамента не посмотрела ее, но сочла нужным прокомментировать: назвала фильм вводящим в заблуждение, а потом сама же призналась, что в точности не представляет, о чем в нем речь. В лучах славы После серии сомнительных с дипломатической точки зрения выступлений Псаки ее образ окончательно перекочевал в массовую культуру. Тон задавали интернет-пользователи, сделавшие из чиновницы фольклорного персонажа. Не всегда Псаки стремились "оболгать". В знаменитом меме про поставки газа (Псаки заявила, что его добывают в Западной Европе и поставляют на Украину) по крайней мере половина правды. С другой стороны, пользователи Сети прошли мимо того, что чиновница все-таки отследила свою ошибку и поправилась. Другие высказывания Псаки были ей прямо приписаны. Среди них знаменитое про "берега Белоруссии", к которым якобы готов прибыть Шестой флот США. И про бегство из Донбасса, охваченного войной, туристов, которых происходившее будто бы застало врасплох.

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