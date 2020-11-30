Матвиенко поручила проверить сообщения о массовом отчислении иностранных студентов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре проверить появившуюся в СМИ информацию об отчислении из российских вузов иностранных студентов, которые не могут посещать занятия в условиях пандемии. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба верхней палаты парламента.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре оценить достоверность появившейся информации об отчислении из российских вузов иностранных студентов, которые из-за пандемии не могут посещать занятия. По ее словам, этот вопрос требует тщательного изучения и в случае подтверждения - оперативной реакции", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Совет Федерации уделяет большое внимание повышению привлекательности российского образования для иностранцев. Это один из приоритетов, в том числе внешней политики. Нельзя допускать ситуаций, которые могут подорвать имидж нашего образования, имидж нашего государства. К тому же это просто несправедливо в отношении студентов", - приводит слова Матвиенко пресс-служба.

Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что соответствующий запрос уже направлен в Минобрнауки России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что 2 тыс. учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения. Кроме того, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение (имеется у ТАСС) в адрес вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам, обучающимся в вузах РФ, вернуться в Россию.

Как заявили в свою очередь в Минобрнауки, российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой.