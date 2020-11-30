Трамп призвал регулятор США скорее рассмотреть заявку Moderna на одобрение вакцины

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) скорее рассмотреть заявку американской компании Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса.

"Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение применения вакцины. FDA должно действовать быстро!" - написал он в понедельник в Twitter.

Ранее Moderna объявила, что в понедельник подаст заявку в регуляторы США и ЕС. Фармпроизводитель заявил, что эффективность вакцины в среднем достигает 94,1%. При тяжелых случаях заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, эффективность составляет 100%.

Администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.