Путин внес в Госдуму законопроект о дополнительных ограничениях для работы с гостайной

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне, лицам с иностранным гражданством или видом на жительство. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Лица, не имеющие гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ", - говорится в тексте.

Согласно инициативе, работники, занимающие указанные должности, обязаны сообщить в письменной форме работодателю о прекращении гражданства РФ, приобретении иностранного либо о получении вида на жительство в день, когда им стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней с момента соответствующего события.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был подготовлен в связи с поправками к Конституции РФ, предусматривающими дополнительные ограничения для отдельных категорий работников государственных и муниципальных органов.