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Пандемия COVID-19
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Путин обсудил с президентом Узбекистана использование российской вакцины от коронавируса

Президент России провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проблемы борьбы с распространением коронавируса. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля, затрагивалась, в частности, тема применения для этого российской вакцины.

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"Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая использование российской вакцины", - отметили в Кремле.

В беседе, которая состоялась по инициативе узбекистанской стороны, обсуждалась подготовка к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств - участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, - добавили в Кремле. - Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на расширение торгово-экономических связей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичПандемия COVID-19
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