Запрет на иностранное гражданство будет распространяться на главу ЦБ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Банка России не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство, такое положение содержится во внесенном в понедельник в Госдуму президентском законопроекте о расширении нормы о запрете на иностранное гражданство для военных, госслужащих и ряда других категорий лиц.

Федеральный закон "О Центральном банке РФ" предлагается дополнить новым положением: "на должность председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Одновременно список оснований, по которым глава Центробанка может быть освобожден от должности, дополняется новым - выход из российского гражданства или наличие иностранного гражданства (подданства) либо вида на жительство.