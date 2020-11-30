Россиянам с видом на жительство запретят занимать должности на госслужбе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россияне, имеющие вид на жительство в другом государстве, не смогут занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы. Такое положение содержится в законопроекте, в понедельник внесенном в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно действующему законодательству, госслужащим запрещено иметь иностранное гражданство. Документом предлагается дополнить список ограничений наличием "вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ".

Инициатива главы государства также обязывает госслужащих сообщать в письменной форме нанимателю о прекращении гражданства РФ, приобретении иностранного или получении вида на жительство в день, когда им стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней с момента соответствующего события.

"Служебный контракт расторгается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со дня, когда представителю нанимателя стало известно о наличии у гражданского служащего гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ", - уточняется в тексте.

Законопроект распространяет аналогичные требования и на муниципальных служащих.