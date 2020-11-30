Глава СПЧ указал на отсутствие рисков закрытия хосписа "Дом с маяком"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рисков закрытия детского хосписа "Дом с маяком", в котором, по словам его руководителя, провели проверку правоохранительные органы, нет. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

"По нашей информации, рисков закрытия этого хосписа нет. А это главное - чтобы дети не пострадали", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фадеев добавил, что хоспису, вероятно, все же грозит штраф. "Если суд решит, наверное, придется его выплатить, потому что руководство хосписа признало, что есть ошибки в ведении документации", - сказал он.

Ранее соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что жалоба в органы, контролирующие оборот наркотиков, была подана из-за выписывания пациентам наркотических средств. Она также добавила, что сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой - штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. По словам Мониавы, это уже вторая проверка. Первую провела служба опеки у нее дома, нарушений не обнаружив.