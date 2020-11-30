Конкурс "СМИротворец" в 2020 году принял рекордное количество заявок

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рекордное количество заявок поступило в 2020 году на конкурс "СМИротворец". Как рассказала руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге на пресс-конференции в ТАСС в понедельник, пандемия не стала помехой в проведнии конкурса.

"В этом году число СМИ и блогеров - участников "СМИротворца" абсолютно рекордное - 1 тыс. 378. Это был очень большой труд - 14 тыс. работ отсмотрено", - рассказала она.

По словам Лянге, перед жюри стояла задача выбрать материалы, в которых в течение этого года была наиболее полно и разносторонне освещена межэтническая и межконфессиональная тема.

В шорт-листы конкурса вошло более 150 СМИ и блогов. За двенадцатилетнюю историю конкурса "СМИротворец" это самый длинный "короткий список". По итогам голосования жюри определено 37 победителей из 24 регионов страны в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Блоги", "Поколение мультимедиа" и "Нация победителей" - специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы.

Лауреатов конкурса назовут в понедельник вечером в Москве. Церемония награждения, по словам Лянге, состоится в смешанном формате - онлайн и офлайн - с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".