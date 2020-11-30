В России предложили ввести отдельную специальность для сотрудников органов опеки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Начальник отдела по вопросам семьи и детства Староминского района Краснодарского края Елена Шевцова в ходе видеоконференции в Совете Федерации предложила ввести обучение специалистов органов опеки по отдельным образовательным стандартам, уточнить и пересмотреть их полномочия, исключив ряд функций.

Заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей состоялось в понедельник и было посвящено вопросам поддержки и развития института семьи и профилактики социального сиротства.

"Сегодня в сфере опеки работают люди разных профессий: это и юристы, и педагоги, и социальные работники, и экономисты, и бухгалтера. А нужен квалифицированный подготовленный специалист по работе с семьей. Такого специалиста не сегодняшний день никто не готовит. Такой профессии, как специалист органа опеки, нужно обучать по отдельным образовательным стандартам", - подчеркнула Шевцова.

Кроме того, начальник отдела по вопросам семьи и детства Староминского района отметила, что на сегодняшний день специалисты органов опеки перегружены полномочиями. Поэтому спикер обратилась к Совету Федерации с просьбой пересмотреть и уточнить полномочия органов опеки и исключить несвойственные им функции.

"Сегодня специалист органа опеки в год тратит 2,5 месяца на посещение замещающих семей, 2 месяца - на подготовку запросов, писем, 1,5 [месяца] - на подготовку исковых заявлений, заключений к ним и участие в судебных полномочиях. А это только 5 из 100 обязанностей", - отметила спикер.