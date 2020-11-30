Мосгорсуд отменил штраф в 200 тыс. рублей главреду "Таких дел" за пикет в поддержку Азара

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отменил штраф в 200 тыс. рублей, наложенный ранее на главного редактора издания "Такие дела" Анастасию Лотареву за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщил адвокат Лотаревой Михаил Бирюков.

"Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции по формальным основаниям. Дело в том, что наказание Лотаревой было назначено в ее отсутствие: она не была должным образом уведомлена о дате и времени заседания по ее делу и не приехала в суд. И теперь дело о ее правонарушении отправили в Тверской суд Москвы на новое рассмотрение, а принятое ранее решение - отменили", - сказал защитник.

В конце августа Тверской суд признал Лотареву виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия") и назначил ей наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

28 мая Тверской суд арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). В этот же день в поддержку Азара прошла серия пикетов у здания ГУ МВД Москвы. В ней приняла участие и Лотарева.