Петербург потерял из-за пандемии 70% туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург в текущем году из-за пандемии коронавируса и ограничений посетили на 70% туристов меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Мы с вами говорили тогда [несколько месяцев назад], что вероятно 70% туристского оборота мы можем потерять и, к сожалению, эти прогнозы подтверждаются с учетом второй волны пандемии. Я напомню, что в прошлом году было 10,5 млн гостей в нашем городе", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург", отвечая на вопрос ведущей.

Он добавил, что Петербург потерял туристов из-за закрытия границ, а также из-за массовой отмены различных форумов и деловых мероприятий, которые значительно влияют на загрузку гостиниц города. "Конечно, пандемия внесла глобальные изменения в туристскую отрасль", - отметил председатель комитета.

При этом он отметил, что Петербург в этом году стал центром внутреннего туризма. "Примерно 20% мы смогли отыграть за счет внутреннего туризма", - сказал Корнеев, отметив что в город много приезжали жителей Москвы, Московской области, южных регионов России, а также из городов Сибирского федерального округа.

В этом году Санкт-Петербург получил престижную международную премию World Travel Awards, считающейся "Оскаром" в сфере туризма, в номинации "Лидирующее культурное направление мира 2020". Городу удалось обойти таких конкурентов как Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин.