Прошедший в Приморье ледяной дождь может привести к гибели животных в тайге

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь, прошедший в ночь на 19 ноября в Приморском крае, может стать причиной массовой гибели в уссурийской тайге животных, которым он осложнил доступ к естественным видам корма. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

"Этой зимой животным, обитающим в уссурийской тайге, может грозить гибель. Во всем виноваты недавний ледяной дождь в южных и юго-западных районах Приморского края и обильные снегопады в северных районах. Они существенно осложнили копытным доступ к естественным кормам", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сильнейший ледяной дождь обрушился на Приморье впервые за 30 лет. Многие деревья сломались под тяжестью налипшего льда, а лесная почва обледенела, затруднив доступ копытных животных к основным кормам - желудю, кедровому и маньчжурскому орехам. На территориях, где перед приходом циклона уже выпал первый снег, ситуация усугубилась образованием плотного наста. Это мешает животным перемещаться в поисках корма, заставляет их тратить на поиски еды больше сил.

"Нелегко приходится животным в северных и центральных районах края, в которых ледяного дождя не было, но прошли обильные снегопады - в некоторых местах одномоментно выпало до 50 см снега", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что сейчас профильные надзорные службы Приморья проводят природоохранные рейды по всей территории региона (около 50 рейдов в неделю). Охотничьи хозяйства и региональные заказники приобретают корма, чтобы организовать прикормки для копытных животных.

"Мы будем следить за развитием ситуации с погодой, что позволит оперативно корректировать объем формируемого кормового фонда и его распределение по территориям в зависимости от реальной потребности. От численности копытных на той или иной территории напрямую зависит благополучие и тигра, и местного населения, поэтому будем делать все возможное, чтобы не допустить массового падежа животных", - процитировали в пресс-службе генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.