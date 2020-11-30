В Минздраве Украины заявили, что не планируют продлевать "карантин выходного дня"

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины не будет инициировать продление "карантина выходного дня" в стране, но рассматривает вариант введения жестких ограничений на период новогодних праздников. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я не думаю, что мы будем предлагать продлить карантин выходного дня", - сказал он в эфире "Украина-24". При этом министр сообщил, что правительство рассматривает вариант введения жестких ограничений по всей стране в новогодние праздники. "Для введения жесткого карантина по всей стране мы будем исходить исключительно из медицинских показателей и нагрузки на нашу систему", - сказал он и уточнил, что речь может идти о 25-30 тыс. больных ежедневно. "Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря", - сказал он и добавил, что "к середине неделе будет понятен эффект от карантина выходного дня".

В понедельник в офисе президента Украины прошли консультации относительно введения тотального карантина в стране. По результатам совещания пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что "вероятность локдауна сохраняется", но "пока точной даты нет". Согласно информации украинских СМИ, карантин может быть объявлен с 23 декабря по 15 января.

В понедельник, по данным Минздрава, в стране выявили 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 23% меньше, чем накануне, когда суточный прирост составил 12 978. За все время пандемии в стране общее число заболевших достигло 732 625.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения, однако с 11 ноября такое зонирование было отменено, по всей стране была установлена одна зона - оранжевая, а также до 30 ноября введен карантин выходного дня.