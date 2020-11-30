В озере в Ростовской области выявили экстремально высокое содержание тяжелых металлов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) считают фактором риска для экологического состояния Дона экстремально высокое содержание тяжелых металлов, обнаруженное в озере Атаманском. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"Экстремально высокое содержание тяжелых металлов в почвах пойменного озера Атаманское является фактором риска для экологического состояния бассейна реки Дон. Миграция металлов в сопредельные компоненты ландшафтов может привести к загрязнению территорий ниже по течению, что потенциально вызывает угрозу для окружающей среды и здоровья населения", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника лаборатории "Мониторинга биосферы" ЮФУ Елизаветы Константиновой.

В университете напомнили, что в течение нескольких десятилетий в озеро сбрасывались стоки крупных предприятий текстильной и химической промышленности, что привело к накоплению опасных тяжелых металлов в донных отложениях. В результате деградации водоема они вышли на поверхность. В почвах и растительности выявлено экстремально высокое валовое содержание тяжелых металлов, а также их подвижных форм, превышающее на несколько порядков глобальный и региональный фоновые уровни.

20 ноября председатель комитета по охране окружающей среды Ростова-на-Дону Андрей Куренков в ходе круглого стола, посвященного экологической ситуации, сообщил, что мониторинг показал высокий, а в Советском районе города очень высокий, уровень загрязнения атмосферного воздуха.