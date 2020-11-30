Яровая предложила в ходе диспансеризации проверять подростков на алкоголизм и наркоманию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в обязательную диспансеризацию подростков проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом она заявила в понедельник в ходе онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По словам Яровой, статистика наглядно показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия - "алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя". "Если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно", - отметила Яровая.

Она также предложила шире использовать помощь добровольцев в этом вопросе. "Помощь добровольцев в роли наставников и для молодежи, которая оступилась, и для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, может оказаться мощнейшей позитивной движущей силой. Нужно продумать и разработать приемлемые формы взаимодействия, чтобы выйти на небюрократический, необременительный алгоритм действия", - считает Яровая.