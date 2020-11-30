Бесплатная вакцинация от коронавируса в Турции может начаться в декабре

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что со следующего месяца начнется бесплатная вакцинация населения республики от коронавируса нового типа.

"Турция начнет вакцинацию от COVID-19 в следующем месяце, мы заключили соглашение на поставку 50 млн доз на первом этапе. Нашим людям вакцина от коронавируса будет предоставлена бесплатно", - подчеркнул он во время выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

По словам Эрдогана, вакцинация начнется с работников медицинской сферы.

25 ноября глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике в ближайшее время начнутся токсикологические испытания российской вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле.