БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Пробная партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Сербию до конца недели. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Сербии по результатам видеоконференции премьер-министра страны Аны Брнабич с министром промышленности России Денисом Мантуровым.

"Глава правительства Республики Сербия Ана Брнабич разговаривала сегодня путем видеоконференции с министром промышленности Денисом Мантуровым, который ознакомил ее с тем, как далеко продвинулись [в России] с производством вакцины против коронавируса "Спутник V". Мантуров подтвердил, что партия вакцины для лабораторного контроля в размере 20 доз поступит в Серию до конца текущей недели", - говорится в заявлении.

"Брнабич сообщила, что правительство Сербии вместе с президентом республики работает над тем, чтобы вакцина была доступна сербским гражданам в самый короткий срок. Она заявила, что целью является то, чтобы граждане могли выбрать, какую вакцину принять в соответствии с рекомендациями и одобрениями соответствующих медицинских учреждений Сербии", - говорится в заявлении.

"Премьер добавила, что Сербия заинтересована рассмотреть возможность совместного производства вакцины против COVID-19", - отмечается в сообщении сербского правительства.

Как говорится в сообщении Минпормторга РФ, в переговорах по видеосвязи также приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, руководство Минздрава РФ, Российского фонда прямых инвестиций, Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и представители ответственных органов власти республики Сербии.

11 августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, "когда сербские специалисты скажут, что она хорошая". 12 ноября сербский лидер сообщил, что Сербия договорилась о закупке 1,8 млн доз американо-германского препарата компании Pfizer, а также ведет переговоры о покупке вакцин с Китаем и Россией.